«Брависсимо». ФК «Милан» отреагировал на победу Жасмин Паолини на турнире в Риме

Пресс-служба футбольного клуба «Милан» поздравила пятую ракетку мира итальянскую теннисистку Жасмин Паолини с победой на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале спортсменка одержала уверенную победу над американкой Кори Гауфф — 6:4, 6:2.

«В Риме написана история! Брависсимо, Жасмин», — написали в соцсетях миланского клуба.

Паолини стала первой представительницей Италии со времён Рафаэллы Реджи в 1985 году, выигравшей турнир в Риме. По итогам соревнований Жасмин поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга, сместив Игу Швёнтек из Польши. Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне.