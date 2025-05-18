Янник Синнер — Карлос Алькарас: онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Риме

Сегодня, 18 мая, на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) состоится финальный матч. В поединке за титул встретятся трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и чемпион четырёх мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала в Риме между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Теннисисты играли между собой 10 раз в рамках официальных соревнований ATP. Алькарас ведёт в личных встречах игроков со счётом 6-4 (1-1 на грунте), испанец выиграл три последних очных матча.