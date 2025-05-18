Арина Соболенко начала подготовку к «Ролан Гаррос» — 2025 на кортах турнира

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прибыла в Париж (Франция), где уже начала подготовку к «Ролан Гаррос» — 2025. Пресс-служба турнира в социальных сетях опубликовала видео прибытия спортсменки на корт на первую тренировку.

На «Ролан Гаррос» — 2024 Арина Соболенко дошла до четвертьфинала. Там она проиграла юной россиянке Мирре Андреевой — 7:6, 4:6, 4:6. Лучшим результатом белоруски на парижском «Шлеме» является полуфинал 2023 года.

В нынешнем сезоне Соболенко выиграла три титула — «пятисотник» в Брисбене (Австралия) и два «тысячника» — в Майами (США) и Мадриде (Испания).