«Два гладиатора. Одна арена». «Ролан Гаррос» эффектно анонсировал финал Синнер — Алькарас

Пресс-служба «Ролан Гаррос» представила эффектный анонс финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), в котором сыграют трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и чемпион четырёх мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

«Два гладиатора. Одна арена. Кто будет править Римом?» — написали в соцсетях «Ролан Гаррос».

Теннисисты играли между собой 10 раз в рамках официальных соревнований ATP. Алькарас ведёт в личных встречах игроков со счётом 6-4 (1-1 на грунте), испанец выиграл три последних очных матча. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала в Риме.