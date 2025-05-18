Тренер Синнера — о финале Рима: грунт может благоприятствовать игре Алькараса
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Даррен Кэхилл, австралийский тренер лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера, поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Риме (Италия), в котором его подопечный встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«В каждом матче они повышают уровень своей игры. Грунт может благоприятствовать игре Алькараса, но я думаю, что, если Янник покажет свою лучшую игру, как он уже показывал, в Риме, у него будут хорошие шансы. Очевидно, всё также будет зависеть от погоды и состояния корта. Они оба очень хорошо знают друг друга и знают, чего ожидать, так что остаётся только выходить на корт», — приводит слова Кэхилла Tennis World Italia.
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