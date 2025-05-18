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Роддик: Алькарас способен на всё на корте, Синнеру будет нелегко доставить неприятности

Роддик: Алькарас способен на всё на корте, Синнеру будет нелегко доставить неприятности
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Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик прокомментировал предстоящий финал «Мастерса» в Риме (Италия), в котором сыграют трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и чемпион четырёх мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Алькарас способен на всё на теннисном корте, и Синнеру будет нелегко доставить ему неприятности на этом покрытии. Карлос, несомненно, игрок, у которого больше всего оружий, чтобы победить Янника, и он доказал это снова в прошлом сезоне. У Янника возникли некоторые трудности с движением в последней части матча против Пола, поэтому будет интересно посмотреть, как он будет себя чувствовать в первых геймах финала», — приводит слова Роддика Tennis World USA.

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