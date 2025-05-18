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Кудерметова и Мертенс проиграли Эррани и Паолини в финале парного турнира в Риме

Кудерметова и Мертенс проиграли Эррани и Паолини в финале парного турнира в Риме
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс не смогли победить на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В финале они проиграли итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 4:6, 5:7.

Рим — парный разряд (ж). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили две подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету их итальянских соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Эррани и Паолини победили в Риме второй раз подряд. Кудерметова и Мертенс проиграли второй финал подряд, ранее уступив в решающем матче на турнире в Мадриде (Испания).

Сетка парного турнира в Риме (ж)
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