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Паолини повторила достижение Веры Звонарёвой, выиграв «тысячник» в Риме в одиночке и паре

Паолини повторила достижение Веры Звонарёвой, выиграв «тысячник» в Риме в одиночке и паре
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Итальянская теннисистка Жасмин Паолини завоевала титулы на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в одиночном и парном разрядах.

Она стала второй теннисисткой в истории, кому удалось победить в обоих разрядах в рамках одного «тысячника» (проводятся в этой категории с 2009 года). Впервые это достижение покорилось россиянке Вере Звонарёвой, которая выиграла титулы в одиночке и паре на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в 2009 году.

Напомним, в финале одиночного турнира Паолини обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2. В парном разряде Жасмин победила в дуэте с Сарой Эррани, в решающем матче одолев россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 7:5).

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