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Паолини стала шестой теннисисткой, победившей в обоих разрядах в Риме, первой — за 35 лет

Паолини стала шестой теннисисткой, победившей в обоих разрядах в Риме, первой — за 35 лет
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Итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала шестой теннисисткой в истории Открытой эры, которая победила в одиночном и парном разрядах на турнире в Риме (Италия) в один год. В XXI веке это произошло впервые.

До Паолини это достижение покорялось американкам Билли Джин Кинг (1970), Крис Эверт (1974, 1975) и Монике Селеш (1990), австралийке Вирджинии Уэйд (1971) и итальянке Раффаэлле Реджи (1985).

Напомним, в финале одиночного турнира Паолини обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2. В парном разряде Жасмин победила в дуэте с Сарой Эррани, в решающем матче одолев россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 7:5).

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