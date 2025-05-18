Паолини стала шестой теннисисткой, победившей в обоих разрядах в Риме, первой — за 35 лет

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала шестой теннисисткой в истории Открытой эры, которая победила в одиночном и парном разрядах на турнире в Риме (Италия) в один год. В XXI веке это произошло впервые.

До Паолини это достижение покорялось американкам Билли Джин Кинг (1970), Крис Эверт (1974, 1975) и Монике Селеш (1990), австралийке Вирджинии Уэйд (1971) и итальянке Раффаэлле Реджи (1985).

Напомним, в финале одиночного турнира Паолини обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2. В парном разряде Жасмин победила в дуэте с Сарой Эррани, в решающем матче одолев россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 7:5).