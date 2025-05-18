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Александр Бублик выиграл челленджер в Турине

Александр Бублик выиграл челленджер в Турине
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76-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу на грунтовом турнире серии «челленджер» в Турине (Италия). В финале он одержал уверенную победу над китайцем Бу Юньчаокэтэ (73-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Бублик выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Юньчаокэтэ шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Победа в Турине принесла Бублику шестой титул на челленджере в карьере, первый — с 2019 года. В рейтинге Александр поднимется на 25 мест и станет 51-м.

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