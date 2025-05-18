Анна Блинкова вышла в основную сетку турнира WTA-500 в Страсбурге

67-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова успешно преодолела квалификацию грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В матче за выход в основную сетку она обыграла француженку Эльзу Жакемо (140-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Жакемо один эйс, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Соперницу в первом круге основной сетки турнира в Страсбурге Анна Блинкова узнает по итогам проведения жеребьёвки.