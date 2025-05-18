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Мария Тимофеева не смогла выйти в основную сетку турнира в Рабате, проиграв Мандлик

Мария Тимофеева не смогла выйти в основную сетку турнира в Рабате, проиграв Мандлик
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262-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева потерпела поражение в финале квалификации грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко). Она проиграла американке Элизабет Мандлик (275-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Тимофеева выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Мандлик один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Таким образом, в основной сетке турнира в Рабате сыграет одна российская теннисистка — Камила Рахимова. В первом круге она встретится со швейцаркой Хиль Тайхман.

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