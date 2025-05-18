Стали известны сетки квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, где сыграют восемь россиян

Прошла жеребьёвка квалификационных сеток мужского и женского одиночных разрядов на «Ролан Гаррос» — 2025. За выход в основу поборются восемь российских теннисистов — двое мужчин и шесть женщин. Матчи квалификации пройдут с 19 по 23 мая.

Фото: Мужская сетка

Фото: Женская сетка

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025, квалификация. Матчи первого круга с участием россиян: