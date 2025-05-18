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Стали известны сетки квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, где сыграют восемь россиян

Стали известны сетки квалификации «Ролан Гаррос» — 2025, где сыграют восемь россиян
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Прошла жеребьёвка квалификационных сеток мужского и женского одиночных разрядов на «Ролан Гаррос» — 2025. За выход в основу поборются восемь российских теннисистов — двое мужчин и шесть женщин. Матчи квалификации пройдут с 19 по 23 мая.

Фото: Мужская сетка

Фото: Женская сетка

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2025, квалификация. Матчи первого круга с участием россиян:

  • Беньямин Хассан (Ливан) — Павел Котов (Россия, 26);
  • Алибек Качмазов (Россия) — Тимофей Скатов (Казахстан);
  • Александра Саснович (Беларусь) — Татьяна Прозорова (Россия);
  • Дарья Астахова (Россия) — Лейре Ромеро Гормас (Испания, 30);
  • Анастасия Захарова (Россия, 8) — Анук Кёверманс (Нидерланды);
  • Юстина Микульските (Литва) — Екатерина Макарова (Россия);
  • Оксана Селехметьева (Россия) —  Киока Окамура (Япония);
  • Елена Приданкина (Россия) — Маи Хонтама (Япония).
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