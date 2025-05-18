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Иван Гахов вышел в основную сетку турнира ATP-250 в Женеве

Иван Гахов вышел в основную сетку турнира ATP-250 в Женеве
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317-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов сыграет в основной сетке на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В финале квалификации он одолел швейцарца Килиана Фельдбауша (514-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Гахов выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Фельдбауша ни одного эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Соперник Ивана Гахова по матчу первого круга на турнире в Женеве станет известен по окончании всех матчей квалификации.

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