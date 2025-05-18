Людмила Самсонова обыграла Носкову и вышла во второй круг турнира в Страсбурге
Поделиться
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В первом круге она одержала победу над чешкой Линдой Носковой (30-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.
Страсбург. 1-й круг
18 мая 2025, воскресенье. 14:55 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Носковой три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором круге турнира в Страсбурге Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча между француженкой Диан Парри и канадкой Лейлой Фернандес.
Комментарии
- 18 мая 2025
-
16:31
-
16:25
-
16:21
-
15:42
-
15:34
-
15:28
-
15:25
-
15:05
-
14:55
-
14:45
-
14:27
-
14:06
-
14:00
-
13:47
-
13:35
-
13:22
-
13:00
-
12:59
-
12:46
-
12:00
-
11:32
-
11:22
-
11:00
-
10:12
-
10:00
-
09:47
-
09:20
-
00:52
-
00:48
-
00:29
-
00:01
- 17 мая 2025
-
23:38
-
23:20
-
23:20
-
22:44