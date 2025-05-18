Людмила Самсонова обыграла Носкову и вышла во второй круг турнира в Страсбурге

21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В первом круге она одержала победу над чешкой Линдой Носковой (30-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Носковой три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира в Страсбурге Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча между француженкой Диан Парри и канадкой Лейлой Фернандес.