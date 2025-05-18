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Людмила Самсонова обыграла Носкову и вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Людмила Самсонова обыграла Носкову и вышла во второй круг турнира в Страсбурге
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21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В первом круге она одержала победу над чешкой Линдой Носковой (30-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Страсбург. 1-й круг
18 мая 2025, воскресенье. 14:55 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Носковой три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира в Страсбурге Людмила Самсонова сыграет с победительницей матча между француженкой Диан Парри и канадкой Лейлой Фернандес.

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