Жасмин Паолини — первая итальянка с 1985 года, кто выиграл титул в обоих разрядах в Риме

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала первой итальянкой, выигравшей в Риме титул в одиночном и парном разрядах, с тех пор как в 1985 году это сделала Раффаэлла Реджи.

В финале грунтового турнира WTA-1000 в Риме в одиночном разряде Паолини обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2. В парном разряде Жасмин победила в дуэте с Сарой Эррани, в решающем матче одолев россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 7:5).

Жасмин Паолини также стала шестой теннисисткой в истории Открытой эры, которая победила в одиночном и парном разрядах на турнире в Риме (Италия) в один год. В XXI веке это произошло впервые.