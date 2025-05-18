Ник Кирьос — о карьере: мне было наплевать на ТБШ, играл, потому что хотел помочь семье

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что никогда не мечтал о величии, его главной целью было вытащить свою семью из нищеты с помощью тенниса.

«Мне даже не очень нравился этот вид спорта. Мой отец приехал на лодке из Греции, а моя мать жила в трущобах Малайзии. Я очень рано понял, что это способ заботиться о своей семье. Это была моя единственная цель. Мне было наплевать на «Большой шлем» или что-то ещё. Играл, потому что хорошо зарабатывал и просто хотел помочь своей семье. Мои друзья и я хотели обеспечить свою семью. И, знаете, иногда думаю, что люди говорят: «О, он не воспринимает это всерьёз», но у меня нет личности Алькараса, Синнера или Федерера. Я имею в виду, что эти парни — спортсмены поколения. То, как они всё время себя ведут, почти идеально. Знаю, что это не я. Это тоже не было моей целью. Моим родителям больше никогда не придётся беспокоиться о счетах. Ничего бы не стал менять в своей карьере. Мне было так весело», — приводит слова Кирьоса We Love Tennis.