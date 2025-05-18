Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Страсбурге
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29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Страсбурге (Франция). На старте турнира она проиграла представительнице Словакии Ребекке Шрамковой. Встреча завершилась со счётом 0:6, 4:6.
Страсбург. 1-й круг
18 мая 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
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Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Девушки провели на корте 1 час 14 минут. За время игры Шрамкова сделала три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку, реализовав при этом три брейк-пойнта из четырёх. Путинцева сделала один эйс и допустила пять двойных ошибок. Она не смогла реализовать ни одного из восьми брейк-пойнтов.
Во втором круге турнира WTA-500 в Страсбурге Шрамкова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова — Магда Линетт.
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