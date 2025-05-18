Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Страсбурге

29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-500 в Страсбурге (Франция). На старте турнира она проиграла представительнице Словакии Ребекке Шрамковой. Встреча завершилась со счётом 0:6, 4:6.

Девушки провели на корте 1 час 14 минут. За время игры Шрамкова сделала три подачи навылет и допустила одну двойную ошибку, реализовав при этом три брейк-пойнта из четырёх. Путинцева сделала один эйс и допустила пять двойных ошибок. Она не смогла реализовать ни одного из восьми брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира WTA-500 в Страсбурге Шрамкова сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова — Магда Линетт.