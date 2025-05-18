Кирьос — о допинге Синнера: эти парни даже не пьют, хочешь сказать, что они не знали?

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос вновь высказался о допинг-скандале первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, заявив, что игроки такого уровня платят большие деньги своей команде и не могут не быть в курсе происходящего.

«Просто потому, что кто-то так сказал, – это ещё не значит, что это правда. Что значит «Синнер не использовал никаких препаратов для повышения результатов»? Что ты под этим имеешь в виду? Я тебе сразу скажу. То есть ты реально веришь, ребята, что он первая ракетка мира. Он номер один в мире. Он как, не знаю, Никола Йокич, да? Ну если сравнивать с НБА. И ты думаешь, что он платит физиотерапевту сотни тысяч долларов, чувак? Он платит этому человеку сотни тысяч долларов, а этот физио будет носить с собой какой-то скальпель без какой-либо защиты? Просто болтающийся где-то. Порежет себе палец, потом натрёт его массажным кремом. Но ты платишь ему сотни тысяч… чувак, я плачу своему физио такие деньги за то, чтобы он следил за моим телом, основываясь на годах опыта и исследований, чтобы такие вещи не происходили. Он номер один в мире.

Ты думаешь, он ничего не знал? Ты реально веришь, что на этом уровне возможна такая наивность? Эти парни безумно скрупулёзные, брат. Они даже алкоголь не пьют, ни капли, – и ты хочешь сказать, что они типа «не знали»? Да ну тебя. И потом ты думаешь, это просто совпадение, что CEO ATP – итальянец, и он теперь ушёл в отставку? Вдруг вот так. Почему он уходит именно сейчас? PTPA подаёт в суд на ATP. И тут он такой: «Ой, мне пора в отставку». А с чего вдруг ты уходишь?» — сказал Кирьос в подкасте The Changeover Podcast.