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«Два года подряд!» Паолини опубликовала пост после победы на «тысячнике» в Риме в паре

«Два года подряд!» Паолини опубликовала пост после победы на «тысячнике» в Риме в паре
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Итальянская теннисистка Жасмин Паолини в социальных сетях опубликовала пост после победы в парном разряде на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Жасмин в дуэте с Сарой Эррани в решающем матче одолев россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 7:5).

«Два года подряд!!! Я так горжусь тем, что защищаю наш титул здесь, в Риме. Этот корт, этот город, эта толпа… всё это так много значит. Благодарна за каждый момент и за всех, кто был с нами в этом путешествии», — написала Паолини в социальных сетях.

Ранее Жасмин Паолини стала чемпионкой «тысячника» в Риме в одиночном разряде. Она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

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