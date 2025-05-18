«Итальянки были удачливее». Янчук — о поражении Кудерметовой и Мертенс в финале Рима

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс в финале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В матче за титул они проиграли итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 4:6, 5:7.

«Очень обидное поражение, потому что в каждом сете вели 4:0, но не могли додержать преимущество. Парная игра — это всегда немного лотерея, и где-то итальянки были удачливее. Но у них очень сыгранная пара, они вместе выиграли Олимпиаду, к тому же играли при своих зрителях, надо их поздравить. Паолини выиграла ещё и одиночный турнир, так что она многое может показать на «Ролан Гаррос», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Эррани и Паолини победили в Риме второй раз подряд. Кудерметова и Мертенс проиграли второй финал подряд, ранее уступив в решающем матче на турнире в Мадриде (Испания).