Панатта — о поражении Гауфф в Риме: она теннисистка, созданная в лабораторных условиях

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта раскритиковал уровень игры американки Кори Гауфф после поражения в финале турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Кори проиграла Жасмин Паолини (4:6, 2:6).

«Гауфф проиграла без всякого интеллекта. Она теннисистка, созданная в лабораторных условиях, никогда не меняет выражение лица во время матча. Она и её окружение не понимают, что ей нужно изменить стиль игры. Игрок такого уровня должен сменить тренера. Гауфф, как и многие ведущие спортсмены сегодня, создана для игры на хардовых кортах. Она ударила по короткому мячу, который я не видел даже у двух старушек в клубе. Сегодня вас учат только бить сильно, не думая. 95% игроков играют как Гауфф, побеждает тот, кто делает меньше ошибок: это смертельно скучно. Мне нравится смотреть на Паолини, потому что она думает и заставляет тех игроков, которые играют только в одну сторону, играть плохо. Они должны оставаться на харде и не приходить сюда. Если она хочет стать настоящей чемпионкой, должна уметь играть на любом покрытии. В мужских соревнованиях большие парни побеждают везде. В женской категории рейтинг перекошен… У нас должен быть круг исключительно на хардовых кортах. Они все играют одинаково, они также бьют со впечатляющей силой. Но в теннисе есть сетка и есть линии: недостаточно сильно бить, нужно научиться играть в теннис», — приводит слова Панатты Tennis World Italia.