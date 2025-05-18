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Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет финала «Мастерса» в Риме

Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет финала «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 18 мая, на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) проходит финальный матч. В поединке за титул встречаются трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и чемпион четырёх мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. После первого сета счёт 7:6 (7:5) в пользу испанца. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В рамках первого сета Синнер один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Алькараса три эйса, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

Теннисисты играли между собой 10 раз в рамках официальных соревнований ATP. Алькарас ведёт в личных встречах игроков со счётом 6-4 (1-1 на грунте).

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