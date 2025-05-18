Янник Синнер — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет финала «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 18 мая, на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) проходит финальный матч. В поединке за титул встречаются трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и чемпион четырёх мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. После первого сета счёт 7:6 (7:5) в пользу испанца. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В рамках первого сета Синнер один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Алькараса три эйса, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
Теннисисты играли между собой 10 раз в рамках официальных соревнований ATP. Алькарас ведёт в личных встречах игроков со счётом 6-4 (1-1 на грунте).
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