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Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем челленджера в Бордо

Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем челленджера в Бордо
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36-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар стал победителем турнира категории «челленджер» в Бордо (Франция). В финале он обыграл 157-ю ракетку мира грузинского теннисиста Николоза Басилашвили. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. За это время Перрикар выполнил 26 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Басилашвили семь эйсов, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 12 заработанных.

Отметим, 21-летний Джованни Мпетчи Перрикар выиграл пятый турнир категории «челленджер» в карьере.

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