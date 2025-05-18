Фото: мама Янника Синнера присутствует на матче сына в финале «Мастерса» в Риме
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Мама первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Сиглинда Синнер присутствует на матче сына в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В матче за титул Синнер играет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фото: Скриншот из трансляции
Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|
|2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Ранее Сиглинда Синнер ушла со стадиона после разгромно проигранного сыном первого сета полуфинального матча «Мастерса» в Риме, в котором его соперником был 12-й номер рейтинга ATP американец Томми Пол (1:6, 6:0, 6:3).
Синнер и Алькарас играли между собой 10 раз в рамках официальных соревнований ATP. Алькарас ведёт в личных встречах игроков со счётом 6-4 (1-1 на грунте).
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