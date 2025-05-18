Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: мама Янника Синнера присутствует на матче сына в финале «Мастерса» в Риме

Фото: мама Янника Синнера присутствует на матче сына в финале «Мастерса» в Риме
Комментарии

Мама первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Сиглинда Синнер присутствует на матче сына в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В матче за титул Синнер играет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Скриншот из трансляции

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 5 		0
7 7 		2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее Сиглинда Синнер ушла со стадиона после разгромно проигранного сыном первого сета полуфинального матча «Мастерса» в Риме, в котором его соперником был 12-й номер рейтинга ATP американец Томми Пол (1:6, 6:0, 6:3).

Синнер и Алькарас играли между собой 10 раз в рамках официальных соревнований ATP. Алькарас ведёт в личных встречах игроков со счётом 6-4 (1-1 на грунте).

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Мама Синнера объяснила свой уход с трибун после 1:6 Янника в первом сете с Томми Полом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android