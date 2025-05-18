Фото: мама Янника Синнера присутствует на матче сына в финале «Мастерса» в Риме

Мама первой ракетки мира итальянца Янника Синнера Сиглинда Синнер присутствует на матче сына в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В матче за титул Синнер играет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее Сиглинда Синнер ушла со стадиона после разгромно проигранного сыном первого сета полуфинального матча «Мастерса» в Риме, в котором его соперником был 12-й номер рейтинга ATP американец Томми Пол (1:6, 6:0, 6:3).

Синнер и Алькарас играли между собой 10 раз в рамках официальных соревнований ATP. Алькарас ведёт в личных встречах игроков со счётом 6-4 (1-1 на грунте).