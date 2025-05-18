Карлос Алькарас выиграл 8 из 11 тай-брейков в матчах с Янником Синнером

Чемпион четырёх мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас выиграл 8 из 11 тай-брейков в матчах с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Сегодня, 18 мая, в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) Алькарас обыграл Синнера в первом сете со счётом 7:6 (7:5).

Счёт личных встреч в официальных матчах ATP — 6-4 в пользу Алькараса (1-1 на грунте). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2023 — тогда они встретились в полуфинале (7:6, 6:1).