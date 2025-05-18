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Янник Синнер прервал свою серию из 24 подряд выигранных сетов у игроков топ-10

Янник Синнер прервал свою серию из 24 подряд выигранных сетов у игроков топ-10
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер прервал свою серию из 24 подряд выигранных сетов у игроков топ-10 рейтинга ATP. В финале грунтового «Мастерса» в Риме он проиграл на тай-брейке первого сета второму номеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу — 6:7 (5:7).

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч в официальных матчах ATP — 6-4 в пользу Алькараса (1-1 на грунте). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2023 — тогда они встретились в полуфинале (7:6, 6:1).

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