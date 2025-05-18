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Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв Янника Синнера

Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв Янника Синнера
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В финале он обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Алькарас три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синнера один эйс, три двойные ошибки и два заработанных брейк-пойнта.

Для Карлоса Алькараса титул в Риме стал 19-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.

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