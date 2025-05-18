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Карлос Алькарас прокомментировал победу над Янником Синнером в финале «Мастерса» в Риме

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Янником Синнером в финале «Мастерса» в Риме
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в финале «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Очень рад снова видеть Янника на таком уровне. Я уверен, что ему было нелегко вернуться после трёх месяцев без игры. Первый турнир, в котором он участвует, и уже вышел в финал «Мастерса». Это что-то безумное. Я должен поздравить его с отличной работой. И его команду тоже. Очень рад снова их видеть», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Для Карлоса Алькараса титул в Риме стал 19-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.

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