Карлос Алькарас — пятый игрок, завоевавший титул на всех трёх грунтовых «Мастерсах»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас стал пятым игроком с 1990 года, кому удалось одержать победу на трёх разных «Мастерсах» на грунте. До этого таким достижением могли похвастаться Марсело Риос, Густаво Куэртен, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

В финале «Мастерса» в Риме Карлос обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1. В активе Алькараса также титулы в Монте-Карло (2025) и Мадриде (2022, 2023).

Для Карлоса Алькараса титул в Риме стал 19-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.