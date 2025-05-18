Карлос Алькарас — пятый игрок, завоевавший титул на всех трёх грунтовых «Мастерсах»
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас стал пятым игроком с 1990 года, кому удалось одержать победу на трёх разных «Мастерсах» на грунте. До этого таким достижением могли похвастаться Марсело Риос, Густаво Куэртен, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В финале «Мастерса» в Риме Карлос обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1. В активе Алькараса также титулы в Монте-Карло (2025) и Мадриде (2022, 2023).
Для Карлоса Алькараса титул в Риме стал 19-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2025
-
21:18
-
21:06
-
21:02
-
20:37
-
20:33
-
20:27
-
20:27
-
20:13
-
20:04
-
19:55
-
19:41
-
19:35
-
19:30
-
19:12
-
18:59
-
18:49
-
18:33
-
18:21
-
18:13
-
17:55
-
17:34
-
17:12
-
16:31
-
16:25
-
16:21
-
15:42
-
15:34
-
15:28
-
15:25
-
15:05
-
14:55
-
14:45
-
14:27
-
14:06
-
14:00