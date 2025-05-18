Карлос Алькарас прервал 26-матчевую победную серию Янника Синнера

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас прервал 26-матчевую победную серию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Сегодня, 18 мая, в финале турнира категории «Мастерс» Алькарас обыграл Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Отметим, именно после поражения от Карлоса Алькараса в финале турнира в Пекине началась 26-матчевая победная серия Янника Синнера.

Для Карлоса титул в Риме стал 19-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая.