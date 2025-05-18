Янник Синнер обратился к Карлосу Алькарасу после поражения в финале «Мастерса» в Риме
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обратился к третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу после поражения в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Янник уступил Карлосу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.
Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Карлос, молодец ты и твоя команда. Ты определённо будешь фаворитом, когда мы приедем в Париж. Ты сильнейший игрок на грунте. Поздравляю тебя и желаю удачи в оставшейся части сезона», — сказала Синнер на церемонии награждения.
Напомним, «Мастерс» в Риме стал для Синнера первым после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. В этом сезоне итальянец выиграл Australian Open.
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