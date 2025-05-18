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Янник Синнер: отдельное спасибо моему брату, который отправился смотреть Формулу-1

Янник Синнер: отдельное спасибо моему брату, который отправился смотреть Формулу-1
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после поражения на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) обратился к своему брату, который не приехал на матч, чтобы посмотреть Формулу-1 в Имоле. В финале Янник уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Отдельное спасибо моему брату, который вместо того, чтобы быть здесь, отправился в Имолу смотреть Формулу-1», — сказал Синнер на церемонии награждения.

Напомним, «Мастерс» в Риме стал для Синнера первым после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. В этом сезоне итальянец выиграл Australian Open.

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