Янник Синнер: отдельное спасибо моему брату, который отправился смотреть Формулу-1

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после поражения на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия) обратился к своему брату, который не приехал на матч, чтобы посмотреть Формулу-1 в Имоле. В финале Янник уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

«Отдельное спасибо моему брату, который вместо того, чтобы быть здесь, отправился в Имолу смотреть Формулу-1», — сказал Синнер на церемонии награждения.

Напомним, «Мастерс» в Риме стал для Синнера первым после трёхмесячной дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил. В этом сезоне итальянец выиграл Australian Open.