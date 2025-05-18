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Фото: Карлос Алькарас получил трофей грунтового «Мастерса» в Риме

Фото: Карлос Алькарас получил трофей грунтового «Мастерса» в Риме
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас получил трофей грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Для Карлоса титул в Риме стал 19-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.

Алькарас стал пятым игроком с 1990 года, кому удалось одержать победу на трёх разных «Мастерсах» на грунте. До этого таким достижением могли похвастаться Марсело Риос, Густаво Куэртен, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

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