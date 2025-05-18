Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — после поражения в Риме: итальянцы, мы надеемся, что вы довольны этим турниром

Синнер — после поражения в Риме: итальянцы, мы надеемся, что вы довольны этим турниром
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подвёл итоги своего первого турнира после трёхмесячной дисквалификации. В финале «Мастерса» в Риме он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я хотел бы поблагодарить свою команду. Несколько месяцев были нелёгкими. Это отличный результат — просто оказаться здесь, в финале. Мы много тренировались. Мы можем гордиться теми результатами, которых добились. Мы не выиграли финал, но счастливы получить этот трофей. Это был большой успех с тех пор, как мы сюда приехали. Паолини выиграла одиночный и парный разряды вместе с Эррани. Лоренцо и я внесли свой вклад в мужскую часть соревнований. Итальянцы, мы надеемся, что вы довольны этим турниром. Здесь много моих друзей. Спасибо всем людям, которые пришли. Вы дали мне много энергии и поддержки. Сегодня я старался, но это всё, что у меня было. Это был хороший тест. Спасибо всем», — сказал Синнер на церемонии награждения.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Янник Синнер: отдельное спасибо моему брату, который отправился смотреть Формулу-1
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android