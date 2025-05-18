Синнер — после поражения в Риме: итальянцы, мы надеемся, что вы довольны этим турниром

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подвёл итоги своего первого турнира после трёхмесячной дисквалификации. В финале «Мастерса» в Риме он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.
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«Я хотел бы поблагодарить свою команду. Несколько месяцев были нелёгкими. Это отличный результат — просто оказаться здесь, в финале. Мы много тренировались. Мы можем гордиться теми результатами, которых добились. Мы не выиграли финал, но счастливы получить этот трофей. Это был большой успех с тех пор, как мы сюда приехали. Паолини выиграла одиночный и парный разряды вместе с Эррани. Лоренцо и я внесли свой вклад в мужскую часть соревнований. Итальянцы, мы надеемся, что вы довольны этим турниром. Здесь много моих друзей. Спасибо всем людям, которые пришли. Вы дали мне много энергии и поддержки. Сегодня я старался, но это всё, что у меня было. Это был хороший тест. Спасибо всем», — сказал Синнер на церемонии награждения.
- 18 мая 2025
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