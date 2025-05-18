Алькарас: финал — это не игра в матче за титул, а победа в нём

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В матче за титул он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
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«Сейчас всё внимание приковано к Парижу. Все сосредоточены на «Ролан Гаррос». Победа над Янником, победа в Риме… эти факторы дают большую уверенность. Я всегда говорю, что финал — это не игра в матче за титул, а победа в нём. Я очень счастлив. Собираюсь насладиться этим моментом с семьёй, командой и друзьями, которые приехали из дома. Возьму несколько дней отдыха, чтобы осознать, чего я достиг. Это тоже важно. Затем я сосредоточусь на «Ролан Гаррос», — сказал Алькарас на церемонии награждения.
Для Карлоса Алькараса титул в Риме стал 19-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.
- 18 мая 2025
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