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Алькарас: финал — это не игра в матче за титул, а победа в нём

Алькарас: финал — это не игра в матче за титул, а победа в нём
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). В матче за титул он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Сейчас всё внимание приковано к Парижу. Все сосредоточены на «Ролан Гаррос». Победа над Янником, победа в Риме… эти факторы дают большую уверенность. Я всегда говорю, что финал — это не игра в матче за титул, а победа в нём. Я очень счастлив. Собираюсь насладиться этим моментом с семьёй, командой и друзьями, которые приехали из дома. Возьму несколько дней отдыха, чтобы осознать, чего я достиг. Это тоже важно. Затем я сосредоточусь на «Ролан Гаррос», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

Для Карлоса Алькараса титул в Риме стал 19-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.

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