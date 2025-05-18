Карлос Алькарас — пятый самый молодой теннисист, завоевавший 10 и более титулов на грунте

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал пятым самым молодым игроком в Открытой эре, завоевавшим 10 и более титулов на турнирах ATP на грунте, после Матса Виландера, Рафаэля Надаля, Кента Карлссона и Бьорна Борга.

В финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

На грунте Карлос одержал победу на турнирах в Монте-Карло (2025), на «Ролан Гаррос» (2024), в Мадриде (2023, 2022), Барселоне (2023, 2022), Буэнос-Айресе (2023), Рио-де-Жанейро (2022) и Умаге (2021).