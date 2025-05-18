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Паолини — о критике в адрес Гауфф: ей 21 год, она уже выиграла ТБШ. Великая спортсменка

Паолини — о критике в адрес Гауфф: ей 21 год, она уже выиграла ТБШ. Великая спортсменка
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Итальянская теннисистка Жасмин Паолини отреагировала на слова итальянца Адриано Панатты, который раскритиковал уровень игры американки Кори Гауфф в финале грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Кори проиграла Жасмин (4:6, 2:6).

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Гауфф 21 год, и она уже выиграла турнир «Большого шлема». Я не думаю, что её можно сильно критиковать. Она великая спортсменка, очень влиятельная в нашем виде спорта. Она привносит в теннис только позитив. Что касается женского тенниса, я являюсь его частью и стараюсь делать всё возможное, надеясь, что люди это оценят», — приводит слова Паолини Corriere dello Sport.

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