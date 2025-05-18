«Хороший урок». Янник Синнер прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Риме

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Янник уступил Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

«Сегодня был хороший урок, иногда всё складывалось для нас не лучшим образом, как, например, форхенд в аут на 40-40. Мы играли хорошо, теперь цель — успешно стартовать в Париже. Мы очень хорошо подготовились к матчу, как и ожидали. Моя игра, когда играю хорошо, беспокоит Алькараса, а когда он, то беспокоит меня, и он лучше справлялся с некоторыми ситуациями. Но как только ты немного падаешь в игре с такими игроками, сложно восстановиться. Он лучше двигается, но в этих вещах я должен совершенствоваться, даже во время турнира в Париже, потому что нам нужно время. Но мы находимся в хорошей точке для первого турнира», — сказал Синнер на пресс-конференции.