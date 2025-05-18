«Синнер — лучший игрок в мире». Алькарас — после победы над итальянцем в финале Рима

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своём противостоянии с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Синнер — лучший игрок в мире, несмотря на то что его не было три месяца. Он хорошо играет на каждом турнире. Он выигрывает почти в каждом матче. Я становлюсь ещё более сосредоточенным, когда встречаюсь с ним лицом к лицу. Если не покажешь свой лучший уровень, его будет невозможно победить. У него есть аура. Не скажу, что я чувствую себя так же, как Рафа и Роджер, когда они играли друг с другом, но я ощущаю другую энергию, когда мы встречаемся с Янником», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Сегодня, 18 мая, в финале «Мастерса» в Риме (Италия) Алькарас обыграл Янника Синнера со счётом 7:6, 6:1.