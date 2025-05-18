«Мне нужно изменить некоторые вещи». Синнер поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после поражения в финале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) поделился ожиданиями от предстоящего «Ролан Гаррос». В финале Рима Синнер уступил Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

«В прошлом году в Париже ситуация была другой. Чтобы перейти на более высокий уровень, мне нужно изменить некоторые вещи. Определённо, движение, а также понимание того, где нужно находиться, иногда немного отличаются между хардом и грунтом. Это был хороший тест, чтобы понять, где я нахожусь на грунте, хорошо сыграть против него перед турниром «Большого шлема». Мы должны совершенствоваться, это покрытие, на котором я испытываю наибольшие трудности, но это первый турнир, покрытие, которое мне нравится меньше всего… Выход в финал — это хорошо. Должен увеличить интенсивность в Париже и поддерживать её как можно дольше», — сказал Синнер на пресс-конференции.