Синнер — об итогах «Мастерса» в Риме: таков теннис, в нём много взлётов и падений

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, что он вынес после грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), который стал для него первым после трёхмесячной дисквалификации. В финале соревнований Синнер проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

«Это был невероятный опыт. Играть в Риме всегда очень приятно, там меня встречают как ребёнка, поддержка просто потрясающая. Конечно, сегодня мы увидели некоторые вещи, которые мне нужно улучшить, если хочу хорошо выступить в Париже. Во многих отношениях я ближе, чем ожидал. У меня было несколько действительно невероятных матчей, а некоторые могли быть и лучше. Таков теннис, в нём много взлётов и падений. В целом это был очень хороший турнир», — сказал Синнер на пресс-конференции.