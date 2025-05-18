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«Я снова нашёл правильный путь». Алькарас — после победы на «Мастерсе» в Риме

«Я снова нашёл правильный путь». Алькарас — после победы на «Мастерсе» в Риме
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём эмоциональном состоянии на текущем отрезке сезона.

«Честно говоря, сейчас я чувствую себя совершенно по-другому. По-другому отношусь к матчам, чем очень горжусь. Я снова нашёл правильный путь. Раньше во время матчей я очень нервничал, не мог контролировать свои эмоции так, как сейчас. Я сосредоточился на результатах, на том, что я должен победить. Сейчас подхожу к делу совершенно по-другому. Я счастлив, горжусь тем, чем живу», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Сегодня, 18 мая, в финале «Мастерса» в Риме (Италия) Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

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