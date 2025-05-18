«По стопам своего кумира». Пресс-служба ATP — о победе Алькараса в Риме

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) отреагировала на победу четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира Карлоса Алькараса на турнире категории «Мастерс» в Риме. В матче за титул испанец обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера — 7:6, 6:1.

«По стопам своего кумира», — написала пресс-служба ATP в своей публикации, проведя аналогию с легендарным испанцем Рафаэлем Надалем.

Сегодня, 18 мая, Карлос Алькарас завоевал 19-й титул в карьере. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.

Кроме того, Карлос Алькарас прервал 26-матчевую победную серию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.