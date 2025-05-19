Эррани и Паолини ответили, как отпразднуют победу в Риме над Кудерметовой и Мертенс
Поделиться
Итальянский дуэт Сара Эррани и Жасмин Паолини прокомментировали победу на турнире WTA-1000 в парном разряде. В матче за титул они обыграли российскую теннисистку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.
Рим — парный разряд (ж). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
«Победу отпразднуем в перелёте, как всегда. Всегда беготня, но это теннис. Всегда мы хотим как-то отпраздновать. Каждый раз тяжело собраться, потому что уже скоро следующий турнир. Иногда нужно остановиться, отдохнуть, отпраздновать, но это тяжело», — сказала Эррани в эфире BB Tennis.
Эррани и Паолини победили в Риме второй раз подряд. Кудерметова и Мертенс проиграли второй финал подряд, ранее уступив в решающем матче на турнире в Мадриде (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 мая 2025
-
00:52
-
00:52
-
00:42
-
00:21
- 18 мая 2025
-
23:52
-
23:37
-
23:35
-
23:17
-
22:59
-
22:50
-
22:50
-
22:21
-
22:06
-
21:42
-
21:39
-
21:18
-
21:06
-
21:02
-
20:37
-
20:33
-
20:27
-
20:27
-
20:13
-
20:04
-
19:55
-
19:41
-
19:35
-
19:30
-
19:12
-
18:59
-
18:49
-
18:33
-
18:21
-
18:13
-
17:55