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Эррани и Паолини ответили, как отпразднуют победу в Риме над Кудерметовой и Мертенс

Эррани и Паолини ответили, как отпразднуют победу в Риме над Кудерметовой и Мертенс
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Итальянский дуэт Сара Эррани и Жасмин Паолини прокомментировали победу на турнире WTA-1000 в парном разряде. В матче за титул они обыграли российскую теннисистку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Рим — парный разряд (ж). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

«Победу отпразднуем в перелёте, как всегда. Всегда беготня, но это теннис. Всегда мы хотим как-то отпраздновать. Каждый раз тяжело собраться, потому что уже скоро следующий турнир. Иногда нужно остановиться, отдохнуть, отпраздновать, но это тяжело», — сказала Эррани в эфире BB Tennis.

Эррани и Паолини победили в Риме второй раз подряд. Кудерметова и Мертенс проиграли второй финал подряд, ранее уступив в решающем матче на турнире в Мадриде (Испания).

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