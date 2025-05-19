Эррани и Паолини ответили, как отпразднуют победу в Риме над Кудерметовой и Мертенс

Итальянский дуэт Сара Эррани и Жасмин Паолини прокомментировали победу на турнире WTA-1000 в парном разряде. В матче за титул они обыграли российскую теннисистку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

«Победу отпразднуем в перелёте, как всегда. Всегда беготня, но это теннис. Всегда мы хотим как-то отпраздновать. Каждый раз тяжело собраться, потому что уже скоро следующий турнир. Иногда нужно остановиться, отдохнуть, отпраздновать, но это тяжело», — сказала Эррани в эфире BB Tennis.

Эррани и Паолини победили в Риме второй раз подряд. Кудерметова и Мертенс проиграли второй финал подряд, ранее уступив в решающем матче на турнире в Мадриде (Испания).