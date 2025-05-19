Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Риме

22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Риме (Италия). В матче за титул Карлос обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

«Поздравляю, Карлос», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Алькарас догнал Синнера по количеству титулов в карьере. Оба игрока завоевали по 19 трофеев. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.

Кроме того, Карлос Алькарас прервал 26-матчевую победную серию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.