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Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Риме

Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Риме
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22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поздравил соотечественника Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Риме (Италия). В матче за титул Карлос обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:1.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Поздравляю, Карлос», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что Алькарас догнал Синнера по количеству титулов в карьере. Оба игрока завоевали по 19 трофеев. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.

Кроме того, Карлос Алькарас прервал 26-матчевую победную серию первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

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