Жасмин Паолини поделилась фото с трофеем турнира WTA-1000 в Риме
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Итальянская теннисистка Жасмин Паолини в социальных сетях поделилась фото с трофеем грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале одиночного разряда Жасмин обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.
Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
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|2
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Фото: Из личного архива Жасмин Паолини
В парном разряде Жасмин также одержала победу в дуэте с Сарой Эррани, в решающем матче одолев россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 7:5).
Жасмин Паолини стала шестой теннисисткой в истории Открытой эры и первой представительницей Италии с 1985 года, которая победила в одиночном и парном разрядах на турнире в Риме (Италия) в один год. В XXI веке это произошло впервые.
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