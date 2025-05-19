Жасмин Паолини поделилась фото с трофеем турнира WTA-1000 в Риме

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини в социальных сетях поделилась фото с трофеем грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале одиночного разряда Жасмин обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

Фото: Из личного архива Жасмин Паолини

В парном разряде Жасмин также одержала победу в дуэте с Сарой Эррани, в решающем матче одолев россиянку Веронику Кудерметову и бельгийку Элисе Мертенс (6:4, 7:5).

Жасмин Паолини стала шестой теннисисткой в истории Открытой эры и первой представительницей Италии с 1985 года, которая победила в одиночном и парном разрядах на турнире в Риме (Италия) в один год. В XXI веке это произошло впервые.