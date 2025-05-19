Алькарас — о победе над Синнером: один из лучших матчей в моей карьере

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас оценил победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в финале «Мастерса» в Риме. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

«Сегодня мы оба показали отличный уровень игры, особенно в первом сете. Он был очень напряжённым. Я с самого начала знал, что во всех матчах с Янником важна тактика. Я играл очень хорошо, от первого до последнего мяча. Не потерял концентрацию. Вероятно, это был один из лучших матчей в моей карьере с точки зрения уровня игры. Очень горжусь этим», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Для Карлоса Алькараса титул в Риме стал 19-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее в этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и турнир ATP-500 в Роттердаме.