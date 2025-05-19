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Турнир WTA-500 в Страсбурге, 2025 год: расписание матчей 19 мая

Сегодня, 19 мая, в Страсбурге (Франция) состоится второй игровой день на турнире категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. WTA-500, Страсбург (Франция). Первый круг. Расписание 19 мая (время — мск):

12:00. Ализе Корне (Франция) – Мари Боузкова (Чехия);

13:30. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Клара Таусон (Дания);

15:00. Даниэль Коллинз (США) – Софья Кенин (США);

15:00. Анна Калинская (Россия) – Кэролайн Доулхайд (США);

16:30. Магдалена Френх (Польша) – Анна Блинкова (Россия);

18:30. Эмма Радукану (Великобритания) – Дарья Касаткина (Австралия).

Турнир в Страсбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Киз.