Турнир ATP-500 в Гамбурге: расписание игрового дня 19 мая

Сегодня, 19 мая, пройдёт второй игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с частичным расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Гамбурге (Германия). Первый круг. Расписание 19 мая (время — московское):

14:00. Маркос Гирон (США) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

14:30. Андрей Рублёв (Россия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

15:30. Борна Гойо (Хорватия) — Иржи Легечка (Чехия).

16:30. Александр Зверев (Германия) — Александр Ковачевич (США).

Турнир в Гамбурге проходит с 18 по 24 мая. Действующий чемпион соревнований — французский теннисист Артюр Фис.